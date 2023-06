CONSOB, Savona: urgente riallineare oneri e regolamentazioni tra diverse forme di investimento

(Teleborsa) - Le "" per migliorare la competitività dei mercati finanziari "". Lo ha affermato, presidente della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), all'incontro annuale con il mercato finanziario presso la sede di Borsa Italiana.Savona ha ricordato che il, appena convertito dal Parlamento, ha introdotto la facoltà per gli emittenti di avvalersi delle infrastrutture DLT, e il disegno di legge sugli "", ai cui contenuti la CONSOB "ha contribuito, prevede incentivi alle imprese per ricorrere alle opportunità offerte dal mercato, come l'innalzamento del voto plurimo, nuovi modi di formazione dei consigli di amministrazione e degli organi di controllo societari, la fissazione dei tempi di risposta delle autorità alle iniziative di raccolta di risparmio sul mercato, l'obbligo di rilasciare pareri alle richieste avanzate alle autorità di vigilanza, la limitazione delle pratiche di gold plating e la concessione di maggiori deduzioni fiscali"."Tra le motivazioni delle proposte avanzate vi sono anche lacon l'estero, anche tributaria, e la rimozione dei vincoli causati da fattori che, per semplicità, definiremo di natura pre-razionale - ha aggiunto - questo secondo scopo andrebbe esplicitamente incluso nell'iniziativa intrapresa di educazione finanziaria dei cittadini".Secondo Savona, "moneta, banche e mercati dei capitali sono sospinti nella stessa direzione dalla forza della tecnologia, che già svolge un ruolo importante nello sviluppo reale e nella stabilità sociale. Diventa perciòriconsiderare come, tra le diverse forme di investimento del risparmio, sanando distorsioni stratificatesi nel tempo e contrastando l'iniquità distributiva che essi determinano".Il presidente della CONSOB ha affermato che nel 2022 "il, anche se la propensione è calata a seguito del riemergere dell'inflazione. Il resto del mondo ha ancora beneficiato di questa abbondanza, come dimostrano i conti finanziari e un solido equilibrio patrimoniale con l'estero, condizione che manca a molti importanti paesi nostri concorrenti".Secondo Savona, "la sottovalutazione delle nostre capacità di fronteggiare gli shock politici, economici e finanziari, che si manifesta nellorichiesto sul rendimento dei nostri titoli pubblici, non può essere individuata nell'insufficienza di competitività delle nostre imprese e di livello del risparmio interno, ma, come viene sovente ripetuto, nell'rispetto al PIL"."Invece di perseguire una riduzione del debito pubblico, che avrebbe effetti certamente deflazionistici, èdel bilancio statale, accompagnato da un andamento del nuovo indebitamento proporzionato all'andamento della crescita del PIL e del risparmio privato che lo deve accogliere".Savona ha parlato dell'come di una "", in cui "se una viene tagliata e cauterizzata, agiscono le altre". Secondo il professore, "gli effetti negativi dell'inflazione sul risparmio e sul funzionamento del mercato finanziario non sono i soli sui quali va applicato l'impegno dei gruppi dirigenti privati e pubblici dell'economia, perché la storia insegna che un'elevata inflazione crea i presupposti anche per una, che danneggerebbero tutti".Inoltre, ha sostenuto che "unapotrebbe consentire un'uscita dall'alto, ossia non a detrimento della crescita reale, dalla crisi inflazionistica in atto" e sottolineato che viene "suggerito dalle stesse autorità di puntare sulla crescita della produttività, principio sempre valido che, tuttavia, dipende dall'andamento della domanda aggregata, attualmente calante".Tra le soluzioni per combattere l'impatto dell'inflazione sui bilanci di individui e famiglie, "è ancora valida quella di costruiredall'inflazione dei programmi finanziari delle famiglie, a condizione che godano dello stesso trattamento normativo, compreso quello tributario". Anche "ladelle attività di portafoglio contribuirebbe a proteggere il risparmio dalle fluttuazioni dei cambi consuete in periodi di inflazione o di turbamenti geopolitici, come quello in corso", ha detto Savona.Tra le soluzioni tecniche che potrebbero migliorare la gestione dei portafogli e il funzionamento del mercato finanziario, secondo il presidente della CONSOB, "vi è anche ilprodotti dall'intelligenza umana "rafforzata" (termine più appropriato di "artificiale"), capaci di seguire gli andamenti anche settoriali dell'economia e, entro certi limiti, anticipare l'insorgere di shock facendo uso delle logiche neurali, di sciame e genetiche". "Esse, unitamente all'intelligenza "generativa" (come il machine learning e le chatbot), si sono rivelate adatte allo scopo di ben gestire il risparmio, purché regolate da norme che ne impongano l'uso razionale".Savona ha scelto di concludere il suo intervento con un messaggio ottimistico: "Non è mai successo che l'Italia non sia stata capace diaffrontare le difficoltà, molte delle quali ben più gravi di quelle che attualmente viviamo. Non si vede motivo per cui non possa farlo anche nelle attuali difficili circostanze internazionali dove, tra l'altro, i venti di guerra si sono messi a spirare con più forza, sotto la spinta dei mai sopiti egoismi nazionali. Il. Perché oggi dovrebbe accadere il contrario, ben sapendo che disponiamo di risorse culturali e materiali che attendono solo di essere mobilitate?".