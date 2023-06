MES e Patto di Stabilità, Meloni gela Bruxelles: ecco cosa ha detto

(Teleborsa) -ma è una parte di una serie di strumenti che vanno discussi nel loro complesso. Non ha senso ratificare la sua riforma se non sai cose prevede il nuovo patto di stabilità e crescita". Così il Presidente del Consiglioal 'Forum in Masseria' da Vespa, alla terza edizione del ciclo di forum L'Italia che verrà che si è detta "non convinta sulla proposta di riforma della Commissione" del Patto di stabilità e crescita."Il Mes - ha detto ancora -delle risorse in un momento in cui invece stiamo tutti cercando risorse: poi non verrebbe utilizzato da nessuno". "Spero che si affronti questo tema in modo pragmatico e non come in Italia, in modo ideologico. Ratificare la riforma senza capire il meccanismo che ne segue sarebbe stupido".Cerchiamo di liberare risorse per metterle dove serve:La Premier ha anche affrontato alcuni argomenti che riguardano la crescita del nostro Paese. "Iche cresce oltre la media europea. Il governo deve dare i suoi segnali, l'economia risponde e lo sta facendo, ma non è un fuoco di paglia. L'Italia ha appena raggiunto il record storico di numero di occupati e di contratti stabili, eUn passaggio anche sul tema violenza. "In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, mi piacerebbe portare le vittime o parenti delle vittime, a raccontare la loro vicenda nelle scuole. Niente è più educativo", ha sottolineato Meloni. "