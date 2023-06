Moody's rivede in "negativo" outlook sul rating di Coinbase dopo la SEC

Coinbase

(Teleborsa) -, la grande piattaforma di exchange delle criptovalute, dopo che le autorità regolamentari statunitensi, nello specifico la SEC, ha avviato un'azione legale contro l'azienda.L'agenzia ha infatti r, confermando l'attuale rating B2, sulle preoccupazioni per l'impatto che la decisione della SEC avrà sul business model dell'azienda e sui flussi di cassa.Lesu Coinbase, derivanti dalle azioni legali, includono l'eventualee conseguenze negative per alcuni dei suoi prodotti commerciali.Martedì scorso la SEC americana ha, sostenendo che la piattaforma avrebbe, non essendosi mai registrata nell'elenco dei mercati regolamentati (exchange)., che giunge nell'ambito di un'azione repressiva più ampia del mercato delle criptovalute, che lo stesso presidente della SEC, Gary Gnsler ha paragonato al "Selvaggio West". Ad inizio settimana, infatti,ed il suo fondatore Changpeng Zhao, per una serie di violazioni della legge sui titoli.