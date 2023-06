Maggioli pronta a quotarsi a Piazza Affari

(Teleborsa) -- gruppo attivo nella diffusione di competenze, software, servizi di digital transformation e di Ict, che opera anche nell'ambito nell'editoria professionale - intende procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie(EGM), Sistema Multilaterale di Negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.È previsto che ilrichiesto ai fini della Quotazione sia realizzato attraverso un collocamento istituzionale di azioni ordinarie riservato ad investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America, con esclusione di quei Paesi nei quali l’Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili.È previsto che le Azioni siano rivenienti prevalentemente da une, in parte, poste in vendita da uno o più azionisti. La struttura finale dell’offerta sarà determinata in prossimità dell’avvio della stessa ed è previsto che abbia ad oggetto complessivamente circa il 35-40% del capitale sociale della società post quotazione.I proventi derivanti dall’aumento di capitale saranno utilizzati al fine di dotare la Società di ulteriori risorse finanziarie per il perseguimento della propria strategia di crescita in Italia e nei mercati internazionali.Compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al completamento delle procedure richieste per l’ammissione alla quotazione su EGM, l2023.Nell'ambito dell’Offerta, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. – IMI Corporate and Investment Banking agiranno in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner (i “Coordinatori dell’Offerta”). Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agisce inoltre in qualità di Euronext Growth Advisor.