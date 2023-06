Galassia Berlusconi ancora in rialzo a Piazza Affari

MFE A

(Teleborsa) -, il giorno dopo la morte dell'ex premier italiano . In particolare, si guarda MFE - MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni MFE A e MFE B), che vede Fininvest come principale azionista. Gli operatori, come già successo in passato con notizie negative sulle salute del fondatore,che possano coinvolgere il gruppo media, come una fusione o cessione, anche alla luce dei numerosi eredi tra figli e nipoti.Ottima la performance di, che si attesta a 0,526 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,5343 e successiva a 0,5583. Supporto a 0,5103.Si muove al rialzo, che si attesta a 0,7275 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,7358 e successiva a 0,7583. Supporto a 0,7133.Discreta la performance di, che si attesta a 2,005 euro, in lieve. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,016 e successiva a 2,044. Supporto a 1,988.rispetto alla seduta precedente, che si attesta a 8,226 euro. A livello operativo si prevede una seduta all'insegna dell'incertezza con prima resistenza vista a quota 8,262, mentre l'area di supporto più immediata è stimata a 8,196.