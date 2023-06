UCapital24, CdA delibera due proposte di aumento di capitale

UCapital24

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan, ha deliberatoda sottoporre entrambe all'assemblea straordinaria degli azionisti, con riferimento alla proposta di copertura del risultato negativo di esercizio conseguito nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.Laè di riduzione per copertura perdite e contestuale aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale dicompreso di eventuale sovrapprezzo e mediante emissione di massime 4.687.500 azioni ordinarie da eseguire entro il 30 giugno 2023. Si tratta di aumento di capitale riservato all', che ha manifestato il proprio impegno irrevocabile a sottoscrivere l'importo.Laè per un aumento capitale successivo alla precedente, di natura scindibile da offrire in opzione, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale fino ad un importo massimo dicompreso di eventuale sovrapprezzo e mediante emissione di massime 9.375.000 azioni ordinarie.Questo secondo Aucap "consentirebbe di reperiree al fine di perseguire la relativa strategia di investimento e sviluppo, nonché rafforzare la propria struttura finanziaria e patrimoniale", si legge in una nota.