ARS Tech, minibond da 10 milioni sottoscritto da Riello Investimenti e Sella

(Teleborsa) -, azienda abruzzese attiva nelle tecnologie avanzate di produzione in componentistica in materiali compositi in fibra di carbonio per il settore del motorsport e vetture hypercar e supercar, ha emesso unper supportare lo sviluppo del proprio piano industriale, con un focus sull'efficienza energetica e l'economia circolare.Sella, attraverso la propria divisione di Corporate & Investment Banking, ha assistito ARS Tech in qualità di arranger e advisor finanziario esclusivo dell'emittente.ha agito come anchor investor, sottoscrivendo 7 milioni di euro dell'emissione, mentreha sottoscritto 2 milioni di euro e1 milione di euro."Siamo estremamente orgogliosi di emettere il nostro primo minibond e ancor di più dello standing dei sottoscrittori - afferma, AD di ARS Tech - I fondi verranno utilizzati perda 20 milioni di euro che riguarderà l'ampliamento dello stabilimento di Controguerra, la cui superficie coperta aumenterà a 26.000 mq dagli attuali 16.000 e con un impatto occupazionale di oltre 200 nuove risorse aggiuntive rispetto alle 305 impiegate nel 2022".