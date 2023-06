Shell incrementa remunerazione azionisti con dividendi e buyback

Shell

(Teleborsa) - La compagnia petroliferaal 30-40% del CFFO (Cash flows from operations), rispetto al 20-30% precedente, attraverso una combinazione di dividendi e riacquisti di azioni proprie. L'annuncio è arrivato in occasione del Capital Markets Day 2023 del colosso britannico.In particolare, Shell aumenterà ildi un previsto 15%, a partire dall'acconto sul dividendo del secondo trimestre 2023, pagabile a settembre, e avvieràper almeno 5 miliardi di dollari per la seconda metà del 2023, previa approvazione del board.Tra gli altri annunci, Shell ha sottolineato che continuerà a investire nella fornitura sicura di energia, lavorando attivamente per ridurre le emissioni di carbonio (confermato l'obiettivo di).Tra i focus c'è lo sviluppo della attività nel settore del gas integrato e il mantenimento della leadership nel mercato globale del gas naturale liquefatto (). Inoltre, intendere estendere la sua posizione di vantaggio nell'per raggiungere la longevità del flusso di cassa stabilizzando la produzione di liquidi fino al 2030.Shell prevede che lasarà ridotta a 22-25 miliardi di dollari all'anno per il 2024 e il 2025, e che iannuali saranno strutturalmente ridotti di 2-3 miliardi di dollari entro la fine del 2025.