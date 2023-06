UnitedHealth lancia warning sui costi, titolo in ribasso

United Health

Dow Jones

big delle assicurazioni sanitarie

United Health

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 7,92% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni della società di assicurazioni e assistenza sanitaria sono le indicazioni giunte dalla stessa, nel corso di una conferenza con gli investitori, secondo cui i costi medici della sua unità di assicurazione sanitaria potrebbero essere più alti di quanto previsto in precedenza.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 459,7 USD e supporto visto a quota 445,4. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 474.