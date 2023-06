Adobe in rialzo, assist da guidance e trimestrale

Adobe Systems

Nasdaq 100

produttore di Photoshop e Acrobat

Adobe Systems

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,61%.A fare da assist alle azoni contribuisce la decisione presa dall'azienda di San Jose di migliorare la guidance alla luce dei risultati positivi risultati trimestrali."Adobe ha raggiunto un fatturato record nel secondo trimestre, dimostrando una forte domanda su Creative Cloud, Document Cloud ed Experience Cloud - ha affermato il- L'innovazione rivoluzionaria di Adobe ci consente di guidare la nuova era dell'AI generativa grazie ai nostri ricchi set di dati, modelli di base e interfacce di prodotto onnipresenti".Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 515,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 495,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 535.