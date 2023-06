Relatech sale al 100% di SIGLA con acquisto del 40% residuo

Relatech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha stipulato accordi vincolanti finalizzati all', specializzato nella progettazione e sviluppo di soluzioni e servizi in ambito ICT e automazione per grandi clienti nazionali ed esteri, nonché per enti pubblici. SIGLA è entrato a far parte di Relatech in data 29 giugno 2021, a seguito dell'acquisto del 60% del relativo capitale sociale.L'operazione, il cui perfezionamento era previsto per l'anno 2024, è stataa seguito didi Relatech e di Gruppo SIGLA, che ritengono strategico il completamento anticipato dell'acquisizione per poter beneficiare integralmente delle sinergie di costo ed avere una maggior flessibilità in termini di piano di investimenti, si legge in una nota."L'anticipazione ècon il gruppo, quali gli investimenti e la costante attività in Ricerca e Sviluppo, arricchire l’offerta in ambito Automazione Industriale e Cybersecurity, oltre alle competenze digital, settori questi in notevole crescita", ha commentatodi Relatech.Gli accordi sottoscritti con i soci venditori - Osvaldo Loiaconi, Pierfranco Bernardi, Roberto Versace e Umberto Massa - prevedono uncomplessivo per l'acquisto del residuo capitale sociale pari a 715.000 euroNel contesto dell'operazione, le parti hanno anche convenuto la corresponsione, in favore di due soci venditori di unpari, complessivamente, a massimi 430.000 euro e legato a obiettivi di performance di Gruppo SIGLA con riferimento all'esercizio 2023.