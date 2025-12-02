UniCredit prosegue il buyback e acquista oltre 1 milione di azioni

(Teleborsa) - UniCredit
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 23 ottobre, ha reso noto di aver acquistato
dal 24 al 28 novembre 2025, complessivamente 1.043.934 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 63,1065 euro.
Al 28 novembre, a partire dall'avvio della Seconda Tranche del Residuo SBB 2024, l'Istituto di Credito ha acquistato un totale di 10.983.325 azioni, pari allo 0,71% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 695.043.523,53 euro. Considerando anche gli acquisti realizzati in esecuzione della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit detiene complessivamente 38.488.490 azioni proprie pari al 2,47% del capitale sociale.
Intanto, a Piazza Affari, migliora l'andamento dell'istituto di credito
, che si attesta a 65,77 euro, con un aumento dell'1,45%.