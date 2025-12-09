UniCredit, azioni proprie al 2,58% del capitale sociale

UniCredit

istituto di credito

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 23 ottobre, ha reso noto di averdall'1 al 5 dicembre 2025, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 65,3306 euro.Al 5 dicembre, a partire dall'avvio della Seconda Tranche del Residuo SBB 2024, l'Istituto di Credito ha acquistato un totale di 12.675.884 azioni, pari allo 0,81% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 805.619.385,62 euro. Considerando anche gli acquisti realizzati in esecuzione della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit detiene complessivamente 40.181.049 azioni proprie pari al 2,58% del capitale sociale.Intanto, a Milano, amplia il margine di guadagno l', rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 65,34 euro.