UniCredit, buyback per oltre 1,2 milioni di azioni

(Teleborsa) - UniCredit
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 23 ottobre, ha reso noto di aver acquistato
dall'8 al 12 dicembre 2025, complessivamente 1.212.180 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 66,1080 euro.
Al 12 dicembre, a partire dall'avvio della Seconda Tranche del Residuo SBB 2024, l'Istituto di Credito ha acquistato un totale di 13.888.064 azioni, pari allo 0,89% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 885.754.181,39 euro. Considerando anche gli acquisti realizzati in esecuzione della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit detiene complessivamente 41.393.229 azioni proprie pari al 2,66% del capitale sociale.
Intanto, sul listino milanese, UniCredit
allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 70,06 euro.