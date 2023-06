Riforma Patto Stabilità, da Berlino a Parigi: le posizioni

(Teleborsa) - Sulla revisione delle regole del Patto di stabilità e di crescitama più efficaci sulla r, specialmente sulle nostre priorità comuni.. Lo ha affermato il commissario europeo all'Economia,che giungendoha espresso apprezzamento per "sulle nostre proposte".discussioni costruttive e "sappiamo che il tempo non è illimitato" e che per avere nuove regole per il prossimo ciclo di bilancio ", ha aggiunto.Quel che è certo è che lain particolare, insistendo con la richiesta di regole automatiche e generalizzate sulla riduzione delnella revisione del Patto di stabilità e di crescita.Anzi, forte della lettera inviata ieri da 11 ministri delle finanze dell'area euro, il. "Ci sono molti più Paesi diPer quanto riguarda la Francia ha unaguali per tutti, da imporre per le politiche di bilancio degli Stati membri, perché hanno già dimostrato di non funzionare e di avere effetti disastrosi, ha detto il ministro dell'Economia e Finanza francese Bruno Le Maire, parlando ai giornalisti al suo arrivo all'Ecofin oggi a Lussemburgo, che ha in agenda proprio la discussione sulla proposta di riforma del Patto di stabilità, presentata dalla Commissione europea in aprile.nel cuore della discussione. Vogliamo raggiungere un accordo sul Patto di stabilità e di crescita sotto la Presidenza spagnola" di turno del Consiglio Ue, nel secondo semestre di quest'anno.piuttosto che cosa ci divide. Ci sono molte cose che ci uniscono:ha osservato il ministro francese.