Scioperi, Garante: dopo crisi pandemica calo dai 1.617 nel 2017 ai 1.129 nel 2022

(Teleborsa) - La presidente delladell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,, ha certificato che "in coincidenza con la" si è evidenziata "una riduzione del conflitto. In particolare, si è passati dascioperi effettuati nel 2017 a 894 nel 2020 (anno della crisi pandemica), 1.009 nel 2021 e". Questi dati sono emersi dalla Relazione annuale presentata a Roma presso la sede dell'Autorità. "I rinnovi delcostituiscono certamente una delle possibili spiegazioni - seppure non l'unica - della significativa riduzione delnei settori dell'igiene ambientale, delle telecomunicazioni, delle pulizie e multiservizi", ha affermato."L'emergenza epidemiologica ha costretto tutte (o quasi) le imprese produttive ad una precipitosa conversione verso lo svolgimento del lavoro nella forma del cosiddettoo lavoro agile – ha aggiunto – spingendo in avanti i processi digià in atto. Questo, da un lato, ha modificato le abitudini dei lavoratori e dei cittadini utenti dei, e, dall'altro, ha comportato per le Aziende erogatrici dei servizi un grande impegno nella trasformazione deie nella rimodulazione dell'offerta commerciale".In linea generale, ha scritto la presidente Razzolini, "può confermarsi l'esercitata da questa Autorità. In questi sei anni, gli adeguamenti alledella Commissione e le revoche delle azioni di sciopero susseguenti ad un invito in tal senso si sono attestati su una percentuale del 95%"."Non v'e' dubbio che, in un contesto caratterizzato da un certoe attraversato negli ultimi anni da eventi drammatici e dirompenti come la, lae l'– ha proseguito la presidente –, l'efficacia degli interventi preventivi della Commissione, così come il basso ricorso a strumenti sanzionatori, sottendono una consolidata accettazione delle parti sociali della funzione preventiva e regolativa esercitata quotidianamente da questa Autorità". A tale fine, ha rilevato la presidente, "resta ferma l'importanza di una costante ricerca del coinvolgimento delle parti sociali nelle decisioni di indirizzo adottate dall'Autorità tenendo fede all'ispirazione e all'impostazione di fondo della Legge 146 del 1990".Razzolini ha poi evidenziato l'che ha caratterizzato l'negli ultimi mesi. La presidente ha spiegato il fenomeno citando tre fattori: crisi energetica, incertezza economica, inflazione e conseguente aumento del costo della vita. "Ondata che, tuttavia, ha colpito solo parzialmente il nostro Paese", ha sottolineato."I fortissimiche ne sono conseguiti per i cittadini – ha evidenziato la presidente – hanno inevitabilmente innescato, a livello europeo, unsull'esigenza di una maggioredello sciopero nei". "Le peculiarità del quadro normativo italiano" e "il sistema di tutele approntato contribuiscono a spiegare", inoltre, "perché in Italia, a differenza che in altri Paesi europei, tra gli effetti di uno sciopero non possa annoverarsi la totale compromissione del servizio pubblico essenziale erogato".