CONSOB e Banca d'Italia, protocollo d'intesa su crowdfunding

(Teleborsa) - La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa () e lahanno. Il crowdfunding è il processo con cui più persone conferiscono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando piattaforme internet.Il Protocollo definisce gli ambiti della cooperazione tra le due Autorità alla luce del, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, che ha introdotto una disciplina armonizzata a livello europeo per i soggetti che intendono prestare i servizi in parola, e del decreto legislativo n. 30/2023, che a livello nazionale ha completato il quadro normativo primario in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, attribuendo alla Banca d'Italia e alla CONSOBsu tali soggetti, ripartiti secondo i criteri della vigilanza per finalità previsti dall'art. 5 del TUF.In sintesi, il Protocollo, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori dei relativi servizi: disciplina leregolamentari delle due Autorità; definisce loacquisite nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza nonché le modalità di cooperazione in materia ispettiva e di collaborazione con altre Autorità europee; detta disposizioni per ilper l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi e di revoca per i quali è previsto il rilascio di pareri tra le due Autorità; contiene previsioni volte ad assicurare il coordinamento in caso di accertamento di irregolarità e di adozione di provvedimenti in relazione all'esercizio di poteri di vigilanza.