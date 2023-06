Dl Lavoro: Centrodestra va sotto in commissione al Senato

(Teleborsa) -Il voto della commissione Bilancio sul parere al nuovoè finito in pareggio con 10 senatori di maggioranza e altrettanti dell'opposizione, per cui la maggioranza è andata sotto. In assenza del parere necessario per esaminare in aula le nuove proposte di modifica presentate stamattina da Fratelli d'Italia, la commissione è stata sospesa e, per superare l'impasse sul decreto Lavoro, nel pomeriggio è stata convocata la conferenza dei capigruppo del Senato. Una decisione presa dadopo aver sentito "per le vie brevi" il"È stato un incidente di percorso, un ritardo di 5 minuti che ha provocato una serie di reazioni. Ciò non impedisce di dire che al di là dell'occasionalità dell'incidente di percorso, ho raccomandato sia i gruppi sia i rappresentanti del governo di trovare dei modi per cui non si debba sempre arrivare con l'acqua alla gola sugli emendamenti e sui tempi e spero che il mio richiamo a tutti abbia qualche esito positivo" ha commentatorispondendo alle feroci critiche dell'opposizione che, dal Pd al M5s, ha parlato di "crisi" e di "governo allo sbando".Il presidente del Senato ha chiarito che non c'è nessuna contrarietà al provvedimento. La maggioranza sarebbe andata sotto – ha spiegato– a causa dell'assenza di due senatori di Forza Italia della commissione Bilancio. Un'assenza – come ha riferito il presidente del Senato – dovuta al "cocktail di compleanno" di uno di loro, il forzista