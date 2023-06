Mes, il parere del Mef: non ci sono rischi nella ratifica del Trattato

(Teleborsa) - In una lettera inviata alla Commissione Esteri della Camera a proposito della ratifica del Trattato sul Mes, il, ha sottolineato che "non si rinvengono nell'accordo modifiche tali da far presumere un peggioramento dellegato a suddetta istituzione". Il documento, anticipato dall'Ansa, è stato firmato dal capo di Gabinetto del ministro Giorgetti, Stefano Varone."Inoltre – prosegue il–, non si ha notizia che un peggioramento del rischio del Mes sia stato evidenziato da altri soggetti quali leche hanno invero confermato la più alta valutazione attribuitagli anche dopo la firma degli accordi sulla riforma". "Rispetto alle prospettive degli altridel Mes – ha sottolineato il Mef –, l'attivazione del supporto (ad uno Stato che ne facesse richiesta ndr) rappresenterebbe, direttamente, una fonte die, indirettamente, un probabile miglioramento delle condizioni di finanziamento sui mercati".L'Italia gioverebbe del via libera alin termini die rispetto alla valutazione delle agenzie di rating. "Relativamente agli effetti indiretti sulle grandezze di finanza pubblica derivanti dalla sola ratifica dell'Accordo, sulla base di riscontri avuti da analisti e operatori di, è possibile che ladel Mes, nella misura in cui venga percepita come un segnale di rafforzamento della coesione europea, porti ad una migliore valutazione del merito di credito degli Stati membri aderenti, con un effetto più pronunciato per quelli a più elevato debito come l'Italia", si afferma nella lettera."Non ratificare velocemente" il Mes "intacca la credibilità internazionale del Paese, non so se il governo può permetterselo, di certo non può permetterselo l'Italia. Vanno messe da parte le ragioni fumose e ideologiche che non riescono a spiegare questo ritardo", ha commentato la segretaria del Pd,, presentando al Nazareno il dipartimento dello sport del Pd. "Sono al governo e hanno la responsabilità di far mantenere all'Italia gli impegni che si è assunta. E' un governo che su queste questioni è profondamente diviso, i fatti parlano", ha aggiunto.