ASPI, altri 40 studenti pronti a entrare nel Gruppo dopo II edizione SI Academy

(Teleborsa) - Si è svolta questa mattina presso l’Aula Magna dell’la cerimonia di(Smart Infrastructures Academy) del Polo universitario di San Giovanni a Teduccio (NA), nato dalla, società del Gruppo Autostrade per l’Italia.Per iin questa nuova edizione si è aperta la possibilità di dida parte di Tecne. Alla cerimonia oltre ai ragazzi - 21 neolaureati e 19 dipendenti del Gruppo ASPI - hanno partecipato il Presidente di Tecne, il Direttore Human Capital Organization and HSE del Gruppo Aspi, e il Direttore del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell’Ateneo, che hanno consegnato ai ragazzi il diploma di formazione.La cerimonia di questa mattina è stata anche l’occasione perhe saranno presenti nella prossima edizione e il, che si svolgerà a partire dal prossimo autunno. Tra le novità, ilsocietà del Gruppo Aspi impegnata nella manutenzione, costruzione e ammodernamento delle infrastrutture. Ai 18 neolaureati selezionati verrà riconosciuto un rimborso spese per tutta la durata del corso e, l’ultimo mese di formazione, sarà dedicato a una vera e propria esperienza professionale all’interno di una delle società del Gruppo.Lae inserito nel Gruppo un totale dioltre ad offrire un percorso di approfondimento tecnico a 31 dipendenti, con competenze specializzate. Questa iniziativa rientra nell’ambito delle, corsi di alta formazione che sono il risultato della collaborazione tra l’Ateneo e Aziende di rilievo internazionale. Questa esperienza rientra anche nell’ambito di, il percorso di collaborazione promosso da Autostrade per l’Italia con i più importanti atenei nazionali."Attrarre talenti e formare nuove competenze per il futuro della mobilità sostenibile e del nostro Paese è uno dei capisaldi del Gruppo", ha detto il presidente di Tecne, che ritiene "fondamentale che le aziende investano nella ricerca e formazione per soddisfare il fabbisogno in termini di professionalità"."Venire alla Federico II per consegnare questi diplomi di formazione e annunciare l’assunzione dei giovani talenti che hanno partecipano alla SI Academy ci rende orgogliosi e ci spinge ad andare avanti, rilanciando ogni anno con tante nuove iniziative", ha commentato il Direttore Human Capital Organization and HSE del Gruppo Aspi, che ribadisce l'importanza di contrastare il fenomeno del gap professionale."La seconda edizione della SI Academy – ha dichiarato il Direttore del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura dell’Ateneo- ha consentito di consolidare il percorso formativo già impostato nella prima edizione ed è stato caratterizzato da un peso maggiore dato al lavoro di gruppo e all'analisi di casi reali ".