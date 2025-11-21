Unicredit Foundation, al via la seconda edizione della UCF Edu-Fund Platform

(Teleborsa) - UniCredit Foundation
ha lanciato la seconda edizione della UCF Edu-Fund Platform
, l’iniziativa dedicata a contrastare la povertà educativa
e a promuovere pari opportunità
di accesso all’istruzione nei Paesi europei in cui UniCredit è presente. Un altro passo verso un impegno ancora più ampio della Fondazione a supporto dei giovani dopo che la prima edizione ha selezionato 30 programmi ad alto impatto.
Frattanto l’UnConference
, la due giorni ospitata presso la sede di UniCredit
, ha riunito le organizzazioni vincitrici della prima edizione. L'incontro ha fornito lo spunto per guardare oltre i risultati
e confrontarsi apertamente su fragilità, fatiche e fallimenti, riconoscendo nella comunità – scuole, operatori, organizzazioni e colleghi – la vera risorsa per costruire cambiamento.
La piattaforma
, attiva dal 17 novembre 2025 al 16 febbraio 2026, mette a disposizione fino a 6 milioni
di euro per programmi rivolti agli studenti
delle scuole secondarie di I e II grado (11–19 anni). Le proposte potranno spaziare dal contrasto all’abbandono scolastico
alla formazione degli insegnanti
, dall’orientamento universitario allo sviluppo delle competenze
necessarie per l’ingresso nel mondo del lavoro.
La UCF Edu-Fund Platform è aperta a organizzazioni non profit
con esperienza nel settore educativo e si articola in tre linee di finanziamento
– small, mid e large-scale – con contributi da 100 mila euro a oltre 1 milione
, per sostenere programmi locali, nazionali e transnazionali. L’iniziativa copre quest’anno 13 Paesi
: Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Germania, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.
"Con la nuova edizione della Edu-Fund Platform i continuiamo ad investire sui territori partendo da progettuatità che mettono la
comunità al centro con l’obiettivo di rafforzare le reti di supporto e mettere a sistema le buone pratiche già in essere nelle diverse comunità educanti. Perché nessun talento rimanga inespresso e nessuna occasione di crescita vada persa", commenta Silvia Cappellini
, General Manager di UniCredit Foundation.