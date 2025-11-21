Unicredit Foundation, al via la seconda edizione della UCF Edu-Fund Platform

UniCredit

(Teleborsa) -ha lanciato la, l’iniziativa dedicata ae a promuoveredi accesso all’istruzione nei Paesi europei in cui UniCredit è presente. Un altro passo verso un impegno ancora più ampio della Fondazione a supporto dei giovani dopo che la prima edizione ha selezionato 30 programmi ad alto impatto.Frattanto, la due giorni ospitata presso la sede di, ha riunito le organizzazioni vincitrici della prima edizione. L'incontro ha fornito loe confrontarsi apertamente su fragilità, fatiche e fallimenti, riconoscendo nella comunità – scuole, operatori, organizzazioni e colleghi – la vera risorsa per costruire cambiamento.La, attiva dal 17 novembre 2025 al 16 febbraio 2026,di euro perdelle scuole secondarie di I e II grado (11–19 anni). Le proposte potranno spaziare dalalla, dall’orientamento universitario allonecessarie per l’ingresso nel mondo del lavoro.Lacon esperienza nel settore educativo e si articola in– small, mid e large-scale – con contributi, per sostenere programmi locali, nazionali e transnazionali. L’iniziativa: Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Germania, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria."Con la nuova edizione della Edu-Fund Platform i continuiamo ad investire sui territori partendo da progettuatità che mettono lacomunità al centro con l’obiettivo di rafforzare le reti di supporto e mettere a sistema le buone pratiche già in essere nelle diverse comunità educanti. Perché nessun talento rimanga inespresso e nessuna occasione di crescita vada persa", commenta, General Manager di UniCredit Foundation.