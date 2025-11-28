Premio Italia Informa VII edizione: costruire proteggere crescere

(Teleborsa) - "" è stato il tema dellache anche quest'anno si è svolto con ilSi tratta di un appuntamento cheinvitando a unire energie, competenze e responsabilità per sostenere sviluppo, sostenibilità e coesione nazionale."Anche in questa edizione del premio italia informa, che compie sette anni, ci siamo'Costruire, Proteggere, Crescere' rappresenta il nostro modo di credere nel Paese e nel valore delle sue imprese e del suo capitale umano", ha dichiaratoIl Comitato Scientifico, presieduto da, ha selezionato anche quest'anno figure simbolo di eccellenza, innovazione e visione strategica.Antonio Tajani – Premio Rinascimento ItaliaGiovanni Liverani – Premio Per l’EconomiaPaolo Graziano – Premio Per Aerospazio e DifesaMarco Scioli – Premio Startup 2025Premiati per l’Eccellenza Italiana 2025Stefano Antonio Donnarumma, Anna Marras, Emilia Orsini, Fabrizio Palermo, Marco Patuano, Giampaolo Rossi, Valeria Sandei, Mara Venier, Giuseppe Zafarana.Ospite Speciale:, Presidente di Med-Or Italian Foundation.