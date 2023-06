Petrolio, OPEC stima domanda in crescita

(Teleborsa) - La domanda globale di petrolio salirà a 110 milioni di barili al giorno in circa 20 anni, spingendo la domanda mondiale di energia del 23%. Lo ha affermato ildell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC), intervenendo alla conferenza inaugurale Energy Asia tenutasi nella capitale malese di Kuala Lumpur."Il petrolio è insostituibile per il prossimo futuro" - ha sottolineato Al Ghais - spiegando che "il petrolio costituirà ancora circa il 29% del mix energetico", nei prossimi due decenni.Tali previsioni sono in contrasto con quanto stimato circa due settimane fa dall'(AIE) che vede una frenata della domanda annua da 2,4 milioni di barili al giorno nel 2023 a 400.000 barili al giorno nel 2028.Il segretario generale dell'OPEC ha aggiunto che il sottoinvestimento nell'industria petrolifera metterà solo in discussione la fattibilità degli attuali sistemi energetici e porterà ad un "caos energetico".