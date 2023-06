Russia, situazione ancora instabile. Mistero dove si trovi ora Prigozhin

(Teleborsa) - Un mistero sia il motivo dell'improvvisa, sia della velocissima ritirata, attribuita alla mediazione diplomatica del leader bielorusso, che ha poi aperto le porte al capo del gruppo Wagner,, in fuga. Ed è un mistero anche dove si trovi ora il capo dei rivoltosi e che cosa ci facessero 4 miliardi di rubli (pari a circa 43 milioni di euro), rinvenuti in alcune scatole di cartone nei pressi del rifugio di Prigozhin. Quel che è certo è che lasi trova in unao meno, nessuno sa cosa abbia fatto dopo la fuga dalla Russia, ma la sua posizione è ormai chiaramente a rischio. "Prigozhin ha salvato la sua vita, ma ha perso il suo gruppo Wagner”, ha affermato l'ex direttore della CIA, aggiungendo che il capo dei mercenari russi "dovrebbe stare molto attento alle finestre aperte in Bielorussia, dove sta andando".Frattanto, la televisione di Stato russa ha mostrato il, la prima apparizione dopo il blitz della Wagner."Per Putin è l'inizio della fine, è in un grosso guaio in questo momento", ha commentato, ex primo ministro russo nei primi anni 2000, il quale ritiene cheperché "ha distrutto la stabilità di Putin e ora la sua stessa vita è un punto interrogativo"."La crisi in Russia rivela", ha affermato il segretario di Stato americano, ammettendo che non vi sono notizie su dove si trovi il leader della Wagner in questo momento. Anche per il Presidente francesela rivota ha rivelato "le divisioni che esistono nel campo russo, la fragilità sia delle sue forze armate che di quelle ausiliari".La, dal canto suo, ha espresso il suo"nel mantenere la stabilità nazionale e nel raggiungere lo sviluppo e la prosperità", ma ha precisato che