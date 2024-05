UE impone tariffe proibitive sui cereali russi. Obiettivo stop a importazioni

(Teleborsa) - Ilha adottato oggi un regolamento che mira a imporre. Il regolamento aumenta i dazi su cereali, semi oleosi e prodotti derivati ??dalla Russia e dalla Bielorussia a un punto tale da bloccare in pratica le importazioni di questi prodotti."Le nuove tariffe fissate oggi mirano a fermare in pratica le importazioni di grano dalla Russia e dalla Bielorussia nell'UE - ha commentato Vincent Van Peteghem, ministro belga delle finanze (il Belgio ha presidenza di turno) - Queste misure, fermeranno le esportazioni russe di grano prodotto nei territori dell'Ucraina illegalmente appropriati e impediranno alla Russia di utilizzare i proventi delle esportazioni verso l'UE per finanziare la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Questo è ancora un altro modo in cui l'UE mostra un sostegno costante all'Ucraina".Scendendo nei dettagli, il regolamento aumenta le tariffe per l'importazione di cereali, semi oleosi e prodotti derivati, nonché di pellet di barbabietola e piselli secchi dalla Federazione Russa e dalla Repubblica di Bielorussia, per i quali. Inoltre, a tali beni sarà vietato l'accesso ai contingenti tariffari dell'Unione.Il dazio doganale sarà fissato a un livello più elevato die del 50% ad valorem per i semi oleosi e per i prodotti derivati derivanti da una concentrazione del prodotto di base.Queste misure riguardano prodotti originari o esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione Russa o dalla Repubblica di Bielorussia nell'UE.attraverso l'UE da entrambi i paesi verso altri paesi terzi. Il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue. Le misure entreranno"La decisione dei ministri dell'UE di aumentare i dazi a livello europeo sulle importazioni di prodotti agricoli dalla Russia e dalla Bielorussia, a partire dal primo luglio, va nella direzione", ha commentato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste,. "Questo provvedimento, come ha confermato il commissario UE per il Commercio Valdis Dombrovskis, contribuirà a limitare le entrate della Russia e a contrastare le esportazioni illegali di grano sottratto all'Ucraina - ha aggiunto - L'Italia è in prima linea per proteggere la nostra agricoltura e per difendere compattamente con le altre Nazioni la legalità internazionale".Secondo, "il via libera ai dazi maggiorati sul grano russo e bielorusso èin una situazione che lo scorso anno ha visto gli arrivi di cereale dalla Russia aumentare del 1000%, con un effetto dirompente sui prezzi pagati agli agricoltori, crollati sotto il livello dei costi di produzione".Nelsi è registrata un'per la pasta mai registrata prima della storia, con quasi mezzo milione di tonnellate che sono entrate nel nostro Paese, abbattendo fino al -60% il prezzo del grano italiano - sostiene l'associazione di rappresentanza dell'agricoltura italiana - Si tratta di valori che portano la coltivazione ampiamente sotto i costi di produzione, rendendola di fatto antieconomica ed esponendo le aziende agricole al rischio crack, soprattutto nelle aree interne senza alternative produttive.