Indel B, ricavi primo trimestre scendono a 53,4 milioni di euro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha chiuso ilcon ricavi delle vendite di prodotti pari a 52,1 milioni di euro, rispetto a 55,2 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2023, in flessione del 5,7% a tassi di cambio correnti (-5,5% a tassi di cambio costanti). Isono pari a 53,4 milioni di euro, con un decremento del 4,2%."I risultati delle vendite del primo trimestre, seppur in calo, mostrano ancora una volta la bontà delle decisioni aziendali e l'efficacia della loro implementazione - ha commentato l'- Il calo dei ricavi è da considerarsi, inoltre va ricordato che gli stessi si confrontano con quello che è stato il miglior periodo della storia del gruppo. Il calo dei ricavi è generalizzato, con l'unica eccezione per il business legato ai Components & Spare Parts che è sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente a dimostrazione che la situazione di debolezza dei mercati è veramente generalizzata"."Seppur quindi in presenza di un calo dei ricaviche abbiamo approvato oggi - ha aggiunto - Pur in un contesto di mercato molto complesso e sfidante, che è prevedibile rimarrà tale per tutto il 2024, siamo riusciti a contenerne l'impatto sui numeri del Gruppo che si mostra ancora una volta resiliente alle difficoltà ed alle debolezze di certi cicli economici. I risultati ancora una volta confermano quindi la validità dei nostri piani strategici, che continueranno a guidare le nostre azioni"."L'azienda rimane, poiché di per sé i mercati di riferimento non mostrano criticità sui loro fondamentali o altri rischi dirompenti - ha detto Bora - tuttavia, rimane difficile prevedere e quantificare in che modo l'attuale situazione macroeconomica e le condizioni di mercato potranno continuare ad influenzare i risultati del Gruppo a breve termine".