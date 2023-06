Agroalimentare, Gruppo Amadori si conferma fra i primi 5 brand in italia

(Teleborsa) - Il, punto di riferimento italiano per il settore dei pollami e dei pronto-cuoci,, confermando anche il suoitaliani. Isi sono attestati a 1.735,7 milioni di Euro, con un incremento del 27,5% sull’esercizio precedente,è lievitato a 152 milioni di Euro, in aumento del 77%. L'esercizio 222 chiude così con undi Euro ed un patrimonio netto pari a 358 milioni di Euro.Il trend positivo è stato guidato da(+22%), dalla tenuta del canale tradizionale e dall’importante, che ha registrato la piena ripresa dei consumi dopo la fine della pandemia da Covid-19.Per anticipare e rispondere in modo efficace alle nuove esigenze e abitudini alimentari dei consumatori, Amadori nel 2022 ha mosso passi importanti nel segmento strategico delle proteine vegetali, con il lancio della. L’azienda ha inoltre puntato sulla valorizzazione delle, con crescite importanti per le linee, tutte antibiotic-free, e dei prodotti elaborati crudi e cotti ad alto contenuto di servizio a marca Amadori.Nel 2022 sono statiche, sommati a quelli in corso, portano lavolti a migliorare performance e standard di produzione lungo tutta la filiera integrata.Per quanto concerne la, Amadori ha proseguito il suo percorso verso uno, come rendicontato nel suo Report di Sostenibilità, realizzato nel rispetto degli Standard GRI. Lato, a fine 2022 il Gruppo Amadori si è dotato di una nuova organizzaizone, con Flavio Amadori come Presidente e Denis Amadori come Amministratore Delegato, divisa in tre Direzioni Generali - Operation, Mercato e Corporate - guidate da Antonio Zaritto, Stefano Scopone e Gianluca Giovannetti. In ambitosono state intrapresecome ad esempio l’erogazione dioltre a progetti di sviluppo di mobilità sostenibile e lavoro agile.