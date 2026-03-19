Enel si aggiudica il primato fra i brand italiani a maggior valore nel mondo

(Teleborsa) - Enel è fra i brand italiani a maggior valore nel 2026. L'Azienda elettrica guidata da Flavio Cattaneo, per la prima volta, si è aggiudicata il top nella classifica "Most Valuable Italian Brands 2026", dopo aver registrato una crescita del 17% ad un valore prossimo ai 18 miliardi di euro.



Il risultato, presentato il 18 marzo a Milano presso la Fondazione Catella, in occasione dell’ottava edizione dell’evento Kantar BrandZ Italia, emerge dall'autorevole studio di Kantar, che analizza le performance e compara la percezione dei principali marchi italiani nel mondo. Kantar BrandZ, infatti, misura la forza di un brand combinando dati e analisi con le opinioni di milioni di persone in 54 paesi.



Il report riconosce ad Enel la capacità di diventare sempre più un partner affidabile per i consumatori che desiderano soluzioni di energia sostenibile per il loro futuro. Il Gruppo infatti ha investito in modo costante nelle energie rinnovabili, rafforzando il proprio posizionamento come attore chiave nella decarbonizzazione e nella digitalizzazione. Per questo motivo, secondo Kantar, Enel non viene più vista soltanto come utility in senso tradizionale, ma come brand innovativo, vicino alle persone.



Particolarmente apprezzato anche il fatto che l’azienda elettrica ha puntato strategicamente sulla diversificazione dell’offerta, intercettando nuovi bisogni dei consumatori e proponendosi come piattaforma integrata di soluzioni per la casa e la mobilità sostenibile.



Parallelamente il Gruppo ha recentemente confermato la propria leadership anche nei principali indici di sostenibilità globali, ottenendo riconoscimenti di rilievo per la governance, la trasparenza fiscale e la rendicontazione climatica. In particolare, Enel si è classificata al primo posto nel Tax Transparency Benchmark 2025, risultando l’unica realtà italiana al vertice di una selezione di 116 grandi società quotate europee. A novembre scorso, Climate Action 100+ ha riconosciuto Enel come leader mondiale per la trasparenza climatica, valutandola la migliore tra 164 aziende globali nel Net Zero Company Benchmark e premiando la solidità della strategia di decarbonizzazione al 2040.

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