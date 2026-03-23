Antenna Group acquisisce Gedi da Exor: la Repubblica, Radio Deejay e gli altri brand passano al gruppo greco

(Teleborsa) - Antenna Group, gruppo internazionale attivo nei media, nella produzione di contenuti e nell'intrattenimento con 37 canali televisivi e una reach globale fino a 500 milioni di persone, ha annunciato l'acquisizione del 100% di GEDI Gruppo Editoriale da Exor . L'operazione include la Repubblica, i brand radiofonici Radio Deejay, Radio Capital e m2o, HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni. Escluse dal perimetro La Stampa – oggetto di un accordo separato con il Gruppo SAE – e Stardust.



L'acquisizione rappresenta uno dei movimenti più rilevanti nel panorama editoriale italiano degli ultimi anni. Antenna si impegna a mantenere l'indipendenza editoriale di tutte le testate, a investire risorse significative per ampliare la diffusione della Repubblica e a sviluppare ulteriormente il business radiofonico di GEDI con l'obiettivo di creare un hub radiofonico nel Mediterraneo. Il gruppo prevede inoltre investimenti in streaming, podcast, produzione musicale, documentari e cinema, settori in cui Antenna vanta esperienza consolidata. Sul fronte digitale, la piattaforma mymovies.it sarà integrata con le piattaforme già attive del gruppo.



A seguito del completamento dell'operazione, Mirja Cartia d'Asero assumerà il ruolo di Amministratore Delegato del Gruppo GEDI, mentre Mario Orfeo manterrà la direzione della Repubblica e Linus resterà alla guida delle attività radiofoniche.



Mirja Cartia d'Asero ha dichiarato: "A nome di Theodore Kyriakou, Presidente di Antenna Group, e della famiglia Antenna, siamo lieti di dare il benvenuto a GEDI nel nostro Gruppo. Insieme, valorizzeremo la storia delle sue testate e la forza dei suoi brand per creare un gruppo mediatico con portata globale e un impatto significativo. Antenna Group condivide un profondo impegno verso l'integrità, l'indipendenza editoriale e un'informazione affidabile".

Condividi

```