Euro digitale e contante, BCE accoglie con favore proposte della Commissione UE

(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) "". Lo si legge in una nota dell'istituzione di Francoforte, dopo che l'esecutivo UE ha presentato oggi due proposte per garantire che i cittadini e le imprese possano continuare ad accedere e pagare con banconote e monete in euro in tutta la zona euro e per stabilire un quadro per una possibile nuova forma digitale dell'euro."L'euro è il simbolo più tangibile dell'integrazione europea - ha affermato la presidente della BCE,- È molto apprezzato e considerato affidabile dai cittadini. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare insieme ad altre istituzioni dell'UE verso un euro digitale per garantire che la nostra valuta sia adatta all'era digitale".Ladel progetto dell'euro digitale si concluderà ad. Il Consiglio direttivo della BCE deciderà quindi se passare alla fase successiva del progetto. Nella fase successiva, la BCE svilupperà e testerà ulteriormente le soluzioni tecniche e gli accordi commerciali. Un'eventuale decisione del Consiglio direttivo di emettere un euro digitale verrebbe presa solo dopo l'adozione dell'atto legislativo."La proposta legislativa è fondamentale per garantire che l'euro digitale apporti valore alle persone, portando le apprezzate caratteristiche del contante nella sfera digitale - ha affermato, membro dell'Executive Board della BCE, che presiede la task force sull'euro digitale - La BCE accoglie inoltre con favore la proposta della Commissione sul corso legale del contante, per garantire che le banconote rimangano facilmente accessibili per i cittadini e le imprese e ampiamente accettate in tutta l'area dell'euro".