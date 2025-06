Bankitalia: nel 2022 spesi 12 miliardi in strumenti di pagamento

(Teleborsa) - Nel 2022, i costi complessivi sostenuti dalla collettivita` (cd. "costi netti complessivi" o "costo sociale") per la produzione e l'accettazione degli strumenti di pagamento – contanti, assegni, bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento – in Italia si stimano attorno a 12 miliardi di euro, pari allo 0,61% del PIL, con un risparmio di 0,1 punti percentuali di PIL rispetto alle precedenti indagini sul 2016 (0,73%) e sul 2009 (0,75%). È quanto emerge dal, pubblicato oggi dallaIl Rapporto illustra i risultati della terza indagine sul costo degli strumenti di pagamento in Italia, avviata nella seconda meta` del 2023 su dati del 2022, con l'obiettivo di aggiornare l'analisi di un settore chiamato ad affrontare crescenti pressioni concorrenziali e regolamentari. L'indagine – condotta nell'ambito del Comitato Pagamenti Italia – riguarda essenzialmente i costi complessivi di offerta e quelli di accettazione presso esercenti e imprese e ha coinvolto diversi stakeholder (prestatori di servizi di pagamento, imprese commerciali).Ile` stato pari a quas, con una crescita del 26% rispetto alla precedente indagine del 2016 a fronte, nel periodo intercorrente tra le due indagini, di un raddoppio del numero delle transazioni (+106%), trainato in particolare dai pagamenti con carte. Il, da 1,01 a 0,62 euro (1,39 euro nel 2009). Questi andamenti riflettono il conseguimento di importanti economie di scala, oltre che i processi di innovazione digitale e di razionalizzazione che hanno interessato l'offerta degli strumenti di pagamento. La flessione dei costi unitari si registra per tutti gli strumenti considerati, con la sola eccezione dell'assegno, che sembra risentire di diseconomie di scala a fronte della riduzione dell'utilizzo.Al complessivoha contribuito anche il processo di sostituzione di operazioni tradizionali (es. allo sportello fisico) con quelle svolte attraverso canali telematici o digitali (es. home/mobile banking) la cui quota sul totale e` salita a oltre il 93% (da 83 e 74%, nel 2016 e nel 2009, rispettivamente). L'incidenza del costo degli strumenti cartacei (contante e assegni) su quello complessivo si e` ridotta al 31%, dal 41 del 2016, anche in relazione al minor peso sull'operativita` totale.Il confronto tra gli indicatori mostra comeprocessati, pari a 2,44 e 5,28 euro, rispettivamente. L'addebito diretto si conferma lo strumento meno costoso (0,19 euro), seguito dalle carte di pagamento (0,46 euro) e dai bonifici (0,70 euro). Il costo di questi ultimi si differenzia in base alla tipologia di servizio (istantaneo o tradizionale) e dal canale utilizzato (remoto o fisico): per gli intermediari il bonifico istantaneo (0,66 euro) e` piu` costoso di quello tradizionale online (0,45 euro), ma entrambi sono molto meno costosi del bonifico effettuato presso la rete degli sportelli (2,11 euro). Il costo sostenuto dagli intermediari per i bonifici verso paesi situati fuori dalla Single Euro Payment Area – SEPA – e` quasi nove volte piu` elevato dei bonifici SEPA.La sostenibilita` economica dell'intero comparto resta garantita dalla(soprattutto al segmento della "monetica", ossia le carte), a fronte di una non sufficiente copertura dei costi degli strumenti tradizionali (contante e assegni).I risparmi indotti dalle economie di scala e di sostituzione dal lato dell'offerta dei servizi di pagamento si riflettono anche nellapresso imprese ed esercenti commerciali, soprattutto per quanto riguarda gli incassi tramite addebiti diretti e carte di pagamento; i costi unitari riferiti a questi strumenti registrano un'importante contrazione dei costi unitari rispetto alle precedenti indagini e nel confronto con i costi di accettazione del contante.