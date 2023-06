Ceres Power passa al Main Market del London Stock Exchange

Ceres Power

(Teleborsa) -è passata oggidel London Stock Exchange, riflettendo le dimensioni, la maturità e le ambizioni di crescita a lungo termine dello sviluppatore di tecnologie per l'energia pulita. Con sede nel Regno Unito, Ceres Power è un'aziendae collabora con aziende leader a livello mondiale come Bosch, Doosan e Weichai.Il board ha ritenuto che il listino principale della Borsa di Londra sia la sede di quotazione appropriata date le dimensioni, l'interesse globale e il patrimonio del gruppo. La previsione è che l'uplisting "aziendale di Ceres e introdurrà il gruppo a un bacino più ampio di azionisti", si legge in una nota."Credo che sia importante per l'economia del Regno Unito vederecome Ceres quotate a Londra, creando valore per il Regno Unito e il mercato londinese", ha commentato il CEO Phil Caldwell.