Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, in guadagno del 2,41% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alerion Clean Power
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Alerion Clean Power
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 17,51 Euro con tetto rappresentato dall'area 18,07. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 17,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)