Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, in guadagno del 2,41% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alerion Clean Power, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Alerion Clean Power suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 17,51 Euro con tetto rappresentato dall'area 18,07. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 17,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
