Il 32° Congresso Assiom Forex a Venezia. Banca Ifis è Main Partner

(Teleborsa) -, Presidente di, l’Associazione degli operatori dei mercati finanziari, ha annucniato che ilè stato organizzato nelle giornate delpresso il Palazzo del Casinò del, grazie alla collaborazione diin qualità didell’edizione.I lavori, che inizieranno con un workshop nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio, potranno essere seguiti, incluso ilalla comunità finanziaria del Governatore della Banca d’Italia, previsto nella mattina di sabato 21 febbraio, e la tavola rotonda pomeridiana che seguirà."Siamo convinti che il Congresso rappresentiin un contesto di profonda trasformazione degli equilibri globali. Una fase segnata dall’incertezza sugli effetti economici delle politiche dell’amministrazione americana, dalnello scenario internazionale e dalla rivoluzione dei mercati finanziari e degli intermediari, guidata dalla, dai digital asset e dalla tokenizzazione degli strumenti finanziari.” ha dichiarato, Presidente di Assiom Forex.Banca Ifis, in qualità di Main Partner del Congresso, sosterrà attivamente l’evento e collaborerà alla realizzazione di momenti di confronto finalizzati ad offrire un aggiornamento sulle tematiche di maggiore interesse.