Il 32° Congresso Assiom Forex a Venezia. Banca Ifis è Main Partner

(Teleborsa) - Massimo Mocio
, Presidente di Assiom nForex
, l’Associazione degli operatori dei mercati finanziari, ha annucniato che il 32°Congresso annuale
è stato organizzato nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2026
presso il Palazzo del Casinò del Lido di Venezia
, grazie alla collaborazione di Banca Ifis
in qualità di Main Partner
dell’edizione.
I lavori, che inizieranno con un workshop nel pomeriggio di venerdì 20 febbraio, potranno essere seguiti anche in modalità streaming
, incluso il tradizionale Discorso
alla comunità finanziaria del Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta
, previsto nella mattina di sabato 21 febbraio, e la tavola rotonda pomeridiana che seguirà.
"Siamo convinti che il Congresso rappresenti un’opportunità preziosa di confronto
in un contesto di profonda trasformazione degli equilibri globali. Una fase segnata dall’incertezza sugli effetti economici delle politiche dell’amministrazione americana, dal nuovo ruolo che l’Europa è chiamata ad assumere
nello scenario internazionale e dalla rivoluzione dei mercati finanziari e degli intermediari, guidata dalla diffusione dell’intelligenza artificiale
, dai digital asset e dalla tokenizzazione degli strumenti finanziari.” ha dichiarato Massimo Mocio
, Presidente di Assiom Forex.
Banca Ifis, in qualità di Main Partner del Congresso, sosterrà attivamente l’evento e collaborerà alla realizzazione di momenti di confronto finalizzati ad offrire un aggiornamento sulle tematiche di maggiore interesse.