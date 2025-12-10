Schiehallion Fund passa al Main Market della Borsa di Londra

(Teleborsa) -passa al segmento Close-Ended Investment Funds (CEIF) del. Il fondo offre accesso a società private in crescita e in trasformazione, in cui sarebbe altrimenti difficile investire. Questo avviene in un momento in cui la struttura del mercato è cambiata, con le aziende che completano una parte maggiore del loro percorso di crescita al di fuori dei mercati quotati.Lanciato nel 2019, Schiehallion mira a generare crescita del capitale attraverso. Il portafoglio è costituito da alcune delle maggiori società private in crescita come Anthropic, SpaceX, Stripe e Databricks, insieme ad aziende europee di spicco, tra cui lo sviluppatore di software italiano Bending Spoons e l'azienda britannica di guida autonoma Wayve. L'operazione odierna renderà questa interessante classe di attività disponibile a una più ampia gamma di investitori."La quotazione sul mercato principale rappresenta un'importante pietra miliare nell'ampliamento dell'accesso ad alcune delle aziende private più innovative al mondo - ha commentatodi Schiehallion Fund - Riteniamo che ciò offra agli investitori una preziosa opportunità di partecipare alla crescita di aziende trasformative che stanno rimodellando i settori industriali e stimolando la creazione di valore a lungo termine. Sono particolarmente lieta che gli investitori del Regno Unito possano accedere a queste aziende ricercate proprio qui alla Borsa di Londra""I mercati privati ??ospitano aziende che creano prodotti eccezionali che stanno rimodellando il mondo, dalla fornitura di internet via satellite alla programmazione assistita dall'intelligenza artificiale - ha aggiuntodi Schiehallion Fund e partner di Baillie Gifford - Ci concentriamo su aziende con un prodotto collaudato e un potenziale di crescita esponenziale. Continuiamo a essere entusiasti della qualità delle aziende che stiamo incontrando e dell'opportunità che questo offre agli azionisti di Schiehallion".Il fondoe della sua vasta esperienza nei mercati privati ??growth, con investimenti di 10 miliardi di dollari in oltre 160 società growth dal 2012.