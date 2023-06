USA, PIL 1° trimestre rivisto al rialzo a +2%

(Teleborsa) -. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis (BEA), che pubblica oggi i dati definitivi, il PIL americano è salito delsu base trimestrale, facendo meglio delle attese degli analisti e della seconda stima del +1,3% (+1,1% nella prima stima) e contro il +2,6% del trimestre precedente."L'aumento del PIL nel primo trimestrel'aumento della spesa al consumo, delle esportazioni, della spesa pubblica statale e locale, della spesa pubblica federale e degli investimenti fissi non residenziali che sono stati in parte compensati dalla diminuzione degli investimenti in scorte private e degli investimenti fissi residenziali", spiega il BEA.Si è registrata una crescita dei, che segnano un +4,2% dal +1% registrato nel trimestre precedente.Il, una misura dell'inflazione, si attesta al 4,1% (dal 3,7%), mentre l'indiceregistra un +4,9% (+5% le attese), rispetto al +4,4% precedente.