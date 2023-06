TMP Group, Mauro Coltorti nominato CFO. Davide Maestri si dimette

TMP Group

(Teleborsa) -, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, ha nominatocomeColtorti, 63enne laureato in Economia e Commercio, ha una. Dopo aver iniziato la carriera come Senior Auditor in Price Waterhouse Cooper, ha continuato come Direttore Amministrativo e Finanziario in Cofisa e successivamente come CFO in Nomura International. In seguito, è stato anche Senior Counsel, Finance Manager e CFO freelance per diverse società. Prima di approdare in TMP Group, ha lavorato come Founding Partner e Consigliere di Amministrazione di Believe In Technology Srl (BIT), società operante in ambito Venture Capital e Private Equity.Inoltre, la società ha comunicato che, con decorrenza 30 giugno 2023,ha rassegnato, per motivazioni di carattere personale, ledalla carica di General Manager e Head of Media House della società. "Aver accompagnato in questi anni l'azienda nella sua crescita, in un ambiente di lavoro collaborativo, stimolante ed appagante, è stato un privilegio e auguro a TMP Group un futuro prospero", ha commentato Maestri.