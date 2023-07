AATech, +50% nel primo giorno a Piazza Affari

AATech

(Teleborsa) -, venture tech builder italiano che opera nei settori fintech ed energy transition, ha chiuso il primo giorno a Piazza Affari con un. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a, rispetto a un prezzo di collocamento di 1,00 euro, raggiungendo una capitalizzazione di oltre 7 milioni di euro.Il titolo non ha fatto prezzo per tutta la seduta, per terminare poi a quota 1,50 euro per azione. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 29.250 euro, iconclusi sono stati 6 e le azioni passate di mano 19.500.Borsa Italiana ha comunicato che da domani, 4 luglio 2023, e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie AATech non sarà consentita l'AATech rappresenta lae la ventinovesima quotazione del 2023 su Euronext, portando a 193 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan. In fase di collocamento , AATech ha raccolto 1,6 milioni di euro.