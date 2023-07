AATech, Andreozzi: soddisfatti della quotazione, ci apriremo all'M&A

AATech





(Teleborsa) - La quotazione diin Borsa è "il frutto di un percorso che è durato 10 anni, in quanto siamo partiti già dall'inizio con l'idea di costruire un gruppo che potesse oggi arrivare qui, e quindi è veramente una soddisfazione per tutti quanti. Sappiamo ovviamente che avremo tanto lavoro da fare da domani, però siamo assolutamenteche ci sta dando". Lo ha detto a Teleborsadi AATech, a margine della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte AATech, venture tech builder italiano che opera nei settori fintech ed energy transition, ha debuttato oggi su, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. In fase di collocamento , AATech ha raccolto 1,6 milioni di euro, ottenendo una capitalizzazione di circa 4,7 milioni di euro."La raccolta è andata bene, abbiamo collocato 1,6 milioni di azioni ad un euro di valore - ha spiegato Andreozzi - Erano le risorse che erano necessarie per continuare a crescere e abbiamo avuto, e per noi sono un pregio e un motivo di orgoglio, e siamo quindi contenti di tutto il percorso e della raccolta".AATech rappresenta lae la ventinovesima quotazione del 2023 su Euronext, portando a 193 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.Ora l'obiettivo, è "sicuramente è continuare a, che è quello di trovare sempre sul mercato soluzioni tecnologiche innovative nell'ambito della tradizione energetica e del fintech. Continueremo a fare, continuando a sviluppare tecnologie nostre insieme ai nostri partner, e ovviamente, nel senso che cercheremo di trovare acquisizioni per crescere anche dal punto di vista delle linee esterne".