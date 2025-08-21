Aegon valuta trasferimento della sede negli USA e quotazione principale al NYSE

Aegon

(Teleborsa) - Il gruppo assicurativo olandeseha detto di essere, dopo aver chiuso il primo semestre 2025 con un utile netto di 606 milioni di euro, rispetto a una perdita netta di 65 milioni di euro nel primo semestre 2024.Ilè stato di 845 milioni di euro, inrispetto al primo semestre 2024, grazie alla crescita del business e del miglioramento della variabilità dell'esperienza negli Stati Uniti.Aegon ha annunciato undi azioni proprie attualmente in corso, portando il totale dei riacquisti di azioni proprie per il secondo semestre 2025 a 400 milioni di euro, oltre che un acconto dividendo 2025 di 0,19 euro per azione ordinaria, in aumento di 0,03 euro rispetto all'acconto dividendo 2024.La società ha avviato una valutazione su un. "Questa analisi approfondita analizzerà le implicazioni di un potenziale trasferimento, incluso l'impatto su tutti gli stakeholder di Aegon, e la quotazione al NYSE come quotazione principale, accanto a quella su Euronext", si legge nella nota sui conti.Se Aegon decidesse di procedere con il trasferimento, si prevede che la. Aegon prevede di concludere l'analisi nei prossimi mesi e intende fornire maggiori dettagli in occasione del Capital Markets Day del 10 dicembre.