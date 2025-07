Firefly Aerospace punta a raccogliere 632 milioni di dollari nell'IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) -, azienda statunitense attiva nel settore delle tecnologie spaziali e della difesa, ha avviato il roadshow per la sua proposta didi 16.200.000 azioni ordinarie. Il prezzo di offerta pubblica iniziale è previsto tra 35,00 e 39,00 dollari per azione. La raccolta massima è pari a 631,8 milioni di dollari, mentre la valutazione massima a 5,5 miliardi di dollari.Firefly intende inoltre concedere ai sottoscrittori un'per l'acquisto di ulteriori 2.430.000 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione.Firefly intende utilizzare il ricavato netto di questa offerta perin essere ai sensi del suo contratto di credito, pagare eventuali dividendi maturati e non pagati su alcune serie di azioni privilegiate e per scopi aziendali generali.Firefly ha presentato domanda di quotazione delle sue azioni ordinarie sulGlobal Market con il simbolo "FLY".