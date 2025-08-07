rino petino ammessa alle negoziazioni, debutto atteso l'8 agosto

(Teleborsa) -, realtà pugliese attiva nei settori wholesale e retail della, comunica chedelle azioni ordinarie e dei warrant, il cui avvio è fissato, è avvenuta dopo aver chiuso il, derivanti dalla sottoscrizione dell'deliberato in data 25 giugno 2025 a servizio dell’IPO ad unper azione.Lacomplessiva è stata pari adi Euro e laprevista alla data di inizio negoziazioni è pari acon riferimento alle sole azioni ordinarie (9,9 milioni incluse le azioni a voto plurimo)."La quotazione rappresenta, prima di tutto, unper la nostra azienda. Un passo fondamentale sotto il profilo organizzativo, strutturale, ma soprattutto evolutivo. Abbiamo piena fiducia che l’ingresso in Euronext Growth sarà un supporto determinante allo sviluppo dell’impresa. Non solo in termini di accesso al capitale, ma anche come leva per generare nuove opportunità, ampliare il nostro network, rafforzare la nostra cultura manageriale e dare un impulso concreto alla crescita organica e professionale di tutte le persone che lavorano con noi", ha commentato l'Amministratore delegato"Da oggi il mercato valuterà le nostre performance economiche e finanziarie, così come le scelte strategiche che sapremo compiere. Ma siamo convinti che il vero valore – ancora in parte inespresso – di questa azienda risieda nell’organizzazione e nelle persone che la animano ogni giorno. È con questi presupposti che guardiamo al futuro, fiduciosi di cogliere nuove opportunità con i nostri partner attuali, coinvolgerne di nuovi e creare valore duraturo per tutti gli investitori che hanno creduto in noi e a cui va il nostro più sentitoringraziamento", ha concluso.del capitale sociale (escludendo le azioni a voto plurimo) rappresentata dalle 300.000 azioni ordinarie sottoscritte da investitori istituzionali e professionali, italiani ed esteri. Alla data di inizio negoziazioni e ad esito del collocamento, il capitale sociale di rino petino sarà rappresentato da 3.000.000 di azioni ordinarie e da 300.000 azioni a voto plurimo prive di valore nominale.nel rapporto di 1 Warrant per ogni 1 azione ordinaria posseduta a favore di tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento, validi per sottoscrivere, alle condizioni e secondo le modalità del Regolamento Warrant, le Azioni di Compendio in ragione di 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant presentati per l’esercizio.