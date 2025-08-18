Black Rock Coffee Bar presenta documenti alla SEC per IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) - Black Rock Coffee Bar
ha depositato i documenti alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per un'offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street
. Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo non sono ancora stati determinati. L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato.
Black Rock Coffee Bar ha presentato domanda di quotazione delle sue azioni ordinarie sul Nasdaq
con il simbolo "BRCB".JPMorgan
, Jefferies
, Morgan Stanley
e Baird agiranno in qualità di lead book-running manager
per l'offerta.
Black Rock Coffee Bar è un gestore in forte crescita di bar drive-thru
incentrati sul cliente, che offrono bevande a base di caffeina di alta qualità e un'esperienza in-store di alto livello. La società è stata fondata nel 2008 a Beaverton, Oregon, e oggi ha oltre 150 sedi in sette stati, dal Pacifico nord-occidentale al Texas.