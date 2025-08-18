Black Rock Coffee Bar presenta documenti alla SEC per IPO sul Nasdaq

JPMorgan

(Teleborsa) -ha depositato i documenti alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per un'offerta pubblica iniziale. Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo non sono ancora stati determinati. L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato.Black Rock Coffee Bar ha presentato domanda di quotazione delle sue azioni ordinarie sulcon il simbolo "BRCB".e Baird agiranno in qualità diper l'offerta.Black Rock Coffee Bar è unincentrati sul cliente, che offrono bevande a base di caffeina di alta qualità e un'esperienza in-store di alto livello. La società è stata fondata nel 2008 a Beaverton, Oregon, e oggi ha oltre 150 sedi in sette stati, dal Pacifico nord-occidentale al Texas.