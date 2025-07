Braga Moro ammessa alle negoziazioni su EGM: debutto giovedì 31 luglio

(Teleborsa) -, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical,delle proprie azioni ordinarie, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI.è fissato per domaniL’ammissione alle negoziazioni è avvenuta con ildi cui 106.000 rinvenienti dall’deliberato in data 20 giugno 2025 e 412.000 vendute dalla società controllata Cipierre Elettronica a valere sulle azioni ordinarie Braga Moro dalla stessa detenuta.Inoltre,(nel rapporto di 1 bonus share ogni 4 Azioni sottoscritte/acquistate) agli investitori che hanno sottoscritto o acquistato le Azioni nell’ambito del collocamento e che deterranno tali Azioni sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni.Ilè stato fissato ine, considerando l’integrale sottoscrizione e vendita delle Azioni oggetto del collocamento, laè pari a circae la valorizzazione dele prima dell’avvio delle negoziazioni, è pari adi euro (includendo nel calcolo anche le Azioni a Voto Plurimo in circolazione).Lapost quotazionedel capitale sociale (includendo le Azioni a Voto Plurimo).Alla data di inizio negoziazioni e ad esito del collocamento, ildi Braga Moro sarà rappresentato da 1.900.945 Azioni Ordinarie e da n. 100.000 Azioni a Voto Plurimo prive di valore nominale.Nell’ambito della quotazione,hanno assunto nei confronti del Global Coordinator unper un periodo di 12 mesi.