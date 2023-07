TPER, assembla approva bilancio. Confermato acquisto di 583 mezzi entro 2026

(Teleborsa) - L', la principale azienda di trasporto pubblico locale dell'Emilia-Romagna, ha, che si è chiuso con(in flessione rispetto al 2021) a fronte di. Il risultato, spiega la società, è stato raggiounto grazie alla stabilità aziendale, alla prudente gestione, alle competenze aziendali sviluppate per attuare programmi a breve e a lungo termine, oltre che all'importante contributo dei ristori, erogati a parziale compensazione delle criticità derivanti dalla pandemia e ai rincari energetici (14 milioni per mancati introiti causa Covid e 1,8 milioni per aumento carburanti).In flessione anche ila livello di gruppo, che registra un. Il risultato registra una parziale ripresa della domanda che ha raggiunto quota 126 milioni di passeggeri, in crescita di 19 milioni rispetto al 2021. Sono tuttavia numeri ancora lontani da quelli del 2019 (-17%) e le aspettative di ripresa risultano legate a un quadro di generale incertezza sulla riorganizzazione delle attività lavorative post-pandemia e alle politiche incentivanti il trasporto pubblico.Il gruppo ha rispettato il piano assunzioni (206 nuove risorse) che porta a 2.345 il totale dei, il 96% dei quali a tempo indeterminato. Davanti all'assemblea dei soci, ha anche confermato i propri impegni con riferimento agliin atto per un valore di oltre 230 milioni di euro, che si inseriscono nel piano 2023-2026 di 430 milioni di euro complessivi destinati alcon 583 nuovi mezzi, pari a circa il 49% della flotta esistente."L'approvazione del bilancio avviene a metà di un- ha commentato la- Dal punto di vista generale permane una fragilità economico-finanziaria del settore a causa del permanere di costi elevati e di un difficile recupero della domanda, peraltro in un contesto in cui gli obiettivi delle politiche pubbliche prevedono invece un aumento della quota modale del trasporto pubblico rispetto al trasporto privato"."Queste condizioni critiche, collegate al possibile venir meno di adeguate risorse nazionali inerenti ristori per mancati ricavi e per aumento costi, sono un tema che non può essere sottovalutato - ha aggiunto - A ciò si aggiunge una questione rilevante e nuova che caratterizza tutto il settore: ladi guida e di personale tecnico che sta portando alla necessità di interventi e di specifiche policy in cui TPER è già attivamente impegnata".