AdKaora (Mondadori) sale al 100% della spagnola Adgage

(Teleborsa) -, agenzia digitale del gruppospecializzata in mobile advertising e proximity marketing, ha, società spagnola specializzata in mobile advertising e in-game advertising, di cui aveva rilevato il 30% nel novembre 2021. L'operazione è funzionale alladel gruppo Mondadori, costituito da AdKaora e Hej!.Adgage ha chiuso il 2022 con undi quasi 3 milioni di euro, in incremento del 40% rispetto al 2021, grazie ad un team di 15 persone attive sui mercati spagnolo, portoghese e a breve anche su quello Latam. Il Polo MarTech ha invece registrato ricavi complessivi superiori a 25 milioni di euro nel 2022, in crescita del 39% verso l'anno precedente, a cui AdKaora ha contribuito per oltre 16 milioni euro e Hej! per 9 milioni."Siamo, crescita che ci consente di essere oggi uno dei più importanti player nel settore digitale, potendo contare su asset unici e distintivi rappresentati dalle nostre agenzie AdKaora ed Hej! e dai nostri brand digitali Giallozafferano, Mypersonaltrainer e Focus",del gruppo Mondadori."Pensiamo che una parte di questa offerta possa continuare a rafforzarsi anche aprendosi ai mercati esteri e tramite l'integrazione di realtà promettenti, come Adgage - ha aggiunto - L'operazione rappresenta un ulteriore tassello della strategia del gruppo Mondadori volta a, per consolidare e far crescere la nostra Area Media Digitale".