Milano 14:15
43.539 +0,24%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 14:15
9.643 -0,02%
Francoforte 14:15
24.134 +0,37%

Borsa di Milano rallenta insieme ai listini europei

Commento, Finanza, Spread
Borsa di Milano rallenta insieme ai listini europei
(Teleborsa) - Piazza Affari progredisce senza grande slancio, mentre i principali mercati europei perdono qualche posizione e i future di Wall Street viaggiano poco mossi. Prevale un clima di cautela in attesa dell’ultima riunione dell’anno della Federal Reserve, che inizierà oggi e si concluderà domani. Gli operatori prevedono ampiamente che la banca centrale taglierà ulteriormente i tassi di interesse. Lato BCE, invece, ora la scommessa è di un rialzo dei tassi da parte della Bce, "piuttosto fiduciosa" in questo senso, è il membro del Comitato Esecutivo Isabel Schnabel.

Sul fronte macro, sale oltre le attese il surplus della bilancia commerciale tedesca. Nel mese di ottobre 2025 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 16,9 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 15,3 miliardi di settembre. Il dato è superiore anche alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 15,9 miliardi.

Tra i titoli interessati da annunci, a novembre Banca Generali ha realizzato una raccolta netta pari a 649 milioni di euro in aumento del 27% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Mentre, Iren si è aggiudicata l’asta FER-X per il progetto agrivoltaico avanzato di Rovigo.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,164. Lieve aumento dell'oro, che sale a 4.204,9 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 59,08 dollari per barile.

Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +77 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,55%.

Nello scenario borsistico europeo piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,28%, poco mosso Londra, che mostra un +0,11%, e sottotono Parigi che mostra una limatura dello 0,58%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 46.214 punti.

Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,3%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star (+0,26%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Banca Mediolanum (+3,14%), Leonardo (+2,99%), Generali Assicurazioni (+2,70%) e Unipol (+1,83%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian, che continua la seduta con -2,05%.

Deludente Amplifon, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca DiaSorin, che mostra un piccolo decremento dell'1,04%.

Discesa modesta per Stellantis, che cede un piccolo -0,99%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Comer Industries (+4,88%), Avio (+2,73%), Mondadori (+1,98%) e D'Amico (+1,71%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ariston Holding, che continua la seduta con -3,17%.

Preda dei venditori Brembo, con un decremento del 2,34%.

Pensosa Safilo, con un calo frazionale dell'1,47%.

Tentenna Juventus, con un modesto ribasso dell'1,45%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:

Martedì 09/12/2025
08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 15,9 Mld Euro; preced. 15,3 Mld Euro)

Mercoledì 10/12/2025
00:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
02:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,2%)
02:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,1%; preced. -2,1%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. 1,5%).
Condividi
```