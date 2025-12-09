Borsa di Milano rallenta insieme ai listini europei

(Teleborsa) - Piazza Affari progredisce senza grande slancio
, mentre i principali mercati europei perdono qualche posizione e i future di Wall Street viaggiano poco mossi. Prevale un clima di cautela in attesa dell’ultima riunione dell’anno della Federal Reserve
, che inizierà oggi e si concluderà domani. Gli operatori prevedono ampiamente che la banca centrale taglierà ulteriormente i tassi di interesse
. Lato BCE, invece, ora la scommessa è di un rialzo dei tassi da parte della Bce
, "piuttosto fiduciosa
" in questo senso, è il membro del Comitato Esecutivo Isabel Schnabel
.
Sul fronte macro, sale oltre le attese il surplus della bilancia commerciale tedesca
. Nel mese di ottobre 2025 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 16,9 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 15,3 miliardi di settembre. Il dato è superiore anche alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 15,9 miliardi.
Tra i titoli interessati da annunci, a novembre Banca Generali
ha realizzato una raccolta netta pari a 649 milioni di euro in aumento del 27%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Mentre, Iren
si è aggiudicata l’asta FER-X
per il progetto agrivoltaico avanzato di Rovigo.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,164. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.204,9 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 59,08 dollari per barile.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +77 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,55%. Nello scenario borsistico europeo
piccolo passo in avanti per Francoforte
, che mostra un progresso dello 0,28%, poco mosso Londra
, che mostra un +0,11%, e sottotono Parigi
che mostra una limatura dello 0,58%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,23%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 46.214 punti.
Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,3%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,26%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Banca Mediolanum
(+3,14%), Leonardo
(+2,99%), Generali Assicurazioni
(+2,70%) e Unipol
(+1,83%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian
, che continua la seduta con -2,05%.
Deludente Amplifon
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca DiaSorin
, che mostra un piccolo decremento dell'1,04%.
Discesa modesta per Stellantis
, che cede un piccolo -0,99%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Comer Industries
(+4,88%), Avio
(+2,73%), Mondadori
(+1,98%) e D'Amico
(+1,71%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ariston Holding
, che continua la seduta con -3,17%.
Preda dei venditori Brembo
, con un decremento del 2,34%.
Pensosa Safilo
, con un calo frazionale dell'1,47%.
Tentenna Juventus
, con un modesto ribasso dell'1,45%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati: Martedì 09/12/2025
08:00 Germania
: Bilancia commerciale (atteso 15,9 Mld Euro; preced. 15,3 Mld Euro) Mercoledì 10/12/2025
00:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)
02:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,2%)
02:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,1%; preced. -2,1%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,5%).