Effetto cedole sulla Borsa di Milano. Cauti i listini europei

Intesa

Unicredit

Mediobanca

BPM

BPER

Mediolanum

Poste

Eni

Terna

Inwit

Recordati

Tenaris

Banca Ifis

Mondadori

euro / dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Stellantis

Campari

Telecom Italia

Saipem

Intesa Sanpaolo

Banco BPM

Unicredit

Poste Italiane

Intercos

Ariston Holding

Webuild

El.En

Avio

Banca Ifis

Mondadori

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della vigilia. I riflettori sono accesi sulla città di Ginevra dove si discute un possibile, per la fine degli scontri. Sullo sfondo restano i timori di una possibile bolla sul comparto tech, soprattutto quelle legate all’AI, mentre gli investitori restano in dubbio sulle decisioni che a dicembre la Federal Reserve adotterà in materia di tassi di interesse. Attesa per le parole di Christine Lagarde a Bratislava.Sul principale paniere italiano pesa lo(per l'1,13%) di numerosi big del listino. Tra i titoli interessati figurano gran parte delle banche, oltre a Poste Italiane ed Eni. L'effetto dividendo incide sull'andamento generale del mercato, con un calo tecnico dei prezzi che ha reso la giornata debole nonostante un contesto internazionale relativamente stabile. Tra le società che oggi distribuiscono il dividendo:Sul fronte macroeconomico, è sceso l'indice tedesco IFO sul clima di fiducia nelle imprese tedesche, a novembre.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,23%. Le azioni perdono il 2,28% a 45 euro. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.068,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,28%.In salita lo, che arriva a quota +83 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,45%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,31%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,28%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,14%; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 44.758 punti, ritracciando dell'1,06%.Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce del 2,37%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,32%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,26%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,99%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,68%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,40%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,58%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,25%.del FTSE MidCap,(+5,44%),(+5,19%),(+4,10%) e(+3,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,20%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 4,09%.scende dell'1,69%.