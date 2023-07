Campus Bio-Medico e Next4 insieme nella prima University Tech Venture italiana

(Teleborsa) - Nasce, holding di partecipazioni cheprovenienti dal mondo della ricerca scientifica e universitaria. Un veicolo innovativo nel panorama del venture capital italiano, in grado di integrare il mondo degli spin-off universitari con le logiche dei fondi di Corporate Venture Capital.L'iniziativa,e nata all'interno dell'ecosistema che vede al suo internoe il, holding di partecipazioni e investitore qualificato ai sensi del fondo rilancio startup di Cassa Depositi e Prestiti. Next4 già negli ultimi anni si è distinta per operazioni interessanti in ambito digital health.Il, partecipata da Campus Bio-Medico SpA e Next4Production srl, sarà, Presidente dell'Associazione Campus Bio-Medico, mentre l', manager riconosciuto nel campo del venture capital e del private equity. Ilsarà formato da, tra cui il Direttore Generale della CBM SpAdi Next4 che ricoprirà la carica di consigliere delegato.L'atto di costituzione, firmato alla presenza del Presidente di CBM SpA, Davide Lottieri e dell'Amministratore di Next4 Production srl Angelo Paletta, segna, dunque, l'inizio di un percorso di University Tech Venture unico nel panorama italiano.Un esempio di come l'integrazione tra ricerca, innovazione e accelerazione sul mercato possa non solo valorizzare le idee e le risorse dell'ecosistema in cui nasce, ma anche attrarre talenti da tutta Europa e diventare un vero e proprio polo di eccellenza del medtech e del digital health a Roma.La Campus Bio-Medico Investment Holding srl hache avrà come obiettivo specifico la. Terravita ha già iniziato lo scouting e la valutazione di un primo deal flow, con l'obiettivo di effettuare i primi investimenti entro l'estate."Guardiamo con ottimismo a questo nuovo progetto che darà impulso alla ricerca e all'innovazione valorizzando così il grande patrimonio di competenze a disposizione del nostro polo clinico-universitario, attraverso iniziative innovative al servizio della società per la promozione del bene integrale delle persone" ha spiegato"Grazie a questa importante partnership - ha dichiarato- l'università diventa un incubatore di iniziative imprenditoriali in grado di trasferire direttamente sul mercato i risultati raggiunti nei settori scientifici contribuendo allo sviluppo e alla crescita del Paese".