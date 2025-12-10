Milano 16:53
43.395 -0,41%
Nasdaq 16:53
25.561 -0,42%
Dow Jones 16:53
47.700 +0,29%
Londra 16:53
9.662 +0,21%
Francoforte 16:53
24.082 -0,33%

New York: andamento rialzista per Bio-Techne

Bene il produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici, con un rialzo del 3,04%.
