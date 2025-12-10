Milano
16:53
43.395
-0,41%
Nasdaq
16:53
25.561
-0,42%
Dow Jones
16:53
47.700
+0,29%
Londra
16:53
9.662
+0,21%
Francoforte
16:53
24.082
-0,33%
Mercoledì 10 Dicembre 2025, ore 17.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: andamento rialzista per Bio-Techne
New York: andamento rialzista per Bio-Techne
Migliori e peggiori
,
In breve
10 dicembre 2025 - 16.10
Bene il
produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici
, con un rialzo del 3,04%.
Condividi
Leggi anche
New York: rosso per Bio-Techne
New York: balza in avanti Bio-Techne
New York: in calo Bio-Techne
New York: andamento sostenuto per Bio-Techne
Titoli e Indici
Bio-Techne
+1,55%
Altre notizie
New York: positiva la giornata per Bio-Techne
New York: andamento rialzista per Intel
New York: andamento rialzista per Deckers Outdoor
New York: andamento negativo per Broadcom
New York: andamento sostenuto per Amcor
New York: andamento negativo per Mosaic
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto